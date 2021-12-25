Произвольная программа Александры Бойковой — Дмитрия Козловского на чемпионате России. Видео
18:10
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский во второй раз подряд выиграли серебро чемпионата России. За безупречный прокат произвольной программы чемпионы Европы получили 157,03 балла, в сумме за два соревновательных дня — 239,87.
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