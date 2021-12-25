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Произвольная программа Александры Бойковой — Дмитрия Козловского на чемпионате России. Видео

18:10
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Александра Бойкова и Дмитрий Козловский во второй раз подряд выиграли серебро чемпионата России. За безупречный прокат произвольной программы чемпионы Европы получили 157,03 балла, в сумме за два соревновательных дня — 239,87.

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Иван Шитик все материалы автора
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Материалы сюжета: Фигурное катание, чемпионат России 2022: все участники, расписание и результаты, состав сборной на Олимпийские игры