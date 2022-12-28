Фигурное катание
Чемпионат России
Новости
Календарь Статьи Онлайн Все материалы Спортсмены
Главная
Фигурное катание
Чемпионат России

Сегодня, 22:14

Рудковская: «Трусова прилетела с температурой из Красноярска. Думала, она не будет выступать»

Рудковская рассказала о подготовке Трусовой и Плющенко к шоу «Снегурочка»
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Продюсер и совладелица школы «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская рассказала журналистам о подготовке к шоу «Снегурочка» Александры Трусовой и Евгения Плющенко.

— Я думала, что Саша Трусова не будет выступать. Она приехала с температурой из Красноярска. Я не знаю, как она вышла на репетицию 26 февраля. В этот же день с ней репетировал Евгений Плющенко, он был как огурец. Саша репетировала на волевых.

У нас помимо нее еще несколько человек болеют, сейчас идет сильная эпидемия гриппа. Видимо, Евгений, катаясь с Сашей подцепил вирус. Вчера у него поднялась температура 39,6, я вызвала врача, ему поставили капельницу. У Евгения жуткая слабость, он даже не может встать. Ничего не помогает.

Саша Самарин выручил нас, заменил Евгения. Спасибо ему большое. Евгений сразу сказал, что Самарин откатает, а Дима Алиев нужен в роли Нечисти, — сказала Рудковская журналистам.

Сегодня, 28 декабря, в Москве состоялся премьерный показ. В роли волшебника Плющенко заменил Александр Самарин.

Фигурное катание
Александр Самарин
Александра Трусова
Дмитрий Алиев
Евгений Плющенко
Яна Рудковская
0
Читайте также
«Ярость русских достигла апогея». Скандинавы в шоке от разборок Большунова и Устюгова
«Вашингтон» разгромил «Рейнджерс» в НХЛ: Овечкин не забил, а Шестеркин делал суперсейвы
СМИ предсказало завершение Россией и Китаем «эпохи американских санкций»
Рогов заявил об участии около 10 тыс. поляков в боевых действиях на Украине
Захарова назвала слова Каллас о беженцах показателем расчеловечивания Запада
Аналитики RAND: США рассматривают возможность нанесения удара по России в случае эскалации
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гуменник высказался о регламенте прыжкового чемпионата России
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости