Рудковская: «Трусова прилетела с температурой из Красноярска. Думала, она не будет выступать»

Продюсер и совладелица школы «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская рассказала журналистам о подготовке к шоу «Снегурочка» Александры Трусовой и Евгения Плющенко.

— Я думала, что Саша Трусова не будет выступать. Она приехала с температурой из Красноярска. Я не знаю, как она вышла на репетицию 26 февраля. В этот же день с ней репетировал Евгений Плющенко, он был как огурец. Саша репетировала на волевых.

У нас помимо нее еще несколько человек болеют, сейчас идет сильная эпидемия гриппа. Видимо, Евгений, катаясь с Сашей подцепил вирус. Вчера у него поднялась температура 39,6, я вызвала врача, ему поставили капельницу. У Евгения жуткая слабость, он даже не может встать. Ничего не помогает.

Саша Самарин выручил нас, заменил Евгения. Спасибо ему большое. Евгений сразу сказал, что Самарин откатает, а Дима Алиев нужен в роли Нечисти, — сказала Рудковская журналистам.

Сегодня, 28 декабря, в Москве состоялся премьерный показ. В роли волшебника Плющенко заменил Александр Самарин.