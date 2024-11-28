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28 ноября, 23:39

Появился предварительный список участников чемпионата России по фигурному катанию-2025

Алина Савинова
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Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) объявила предварительный состав участников чемпионата России 2025 года.

Соревнования пройдут в Омске с 18 по 23 декабря. К участию в турнире допускаются спортсмены, участвовавшие в соревнованиях по программе мастеров спорта, на основании суммы очков, набранных на этих турнирах.

Женщины: Мария Агаева, Софья Акатьева, Екатерина Анисимова, Яна Битюшкова, Софья Важнова, Алина Горбачева, Ксения Гущина, Елизавета Куликова, Софья Муравьева, Камилла Нелюбова, Аделия Петросян, Дарья Садкова, Ксения Синицына, Дарья Третьякова, Анна Фролова, Людмила Фурсова, Софья Чаплыгина, Вероника Яметова.

Мужчины: Дмитрий Алиев, Матвей Ветлугин, Петр Гуменник, Артур Даниелян, Владислав Дикиджи, Макар Игнатов, Марк Кондратюк, Глеб Лутфуллин, Андрей Мозалев, Иван Попов, Даниил Постарнаков, Егор Рухин, Роман Савосин, Даниил Самсонов, Евгений Семененко, Михаил Терновский, Николай Угожаев, Григорий Федоров.

Спортивные пары: Дарья Андреева / Александр Акимов, Алиса Блинникова / Алексей Карпов, Александра Бойкова / Дмитрий Козловский, Ясмина Кадырова / Илья Миронов, Анастасия Мишина / Александр Галлямов, Анастасия Мухортова / Дмитрий Евгеньев, Елизавета Осокина / Артем Грицаенко, Наталья Хабибуллина / Илья Княжук.

Танцы на льду: Варвара Жданова / Тимур Бабаев-Смирнов, Василиса Кагановская / Максим Некрасов, Анна Коломенская / Артем Фролов, Милана Кузьмина / Дмитрий Студеникин, Софья Леонтьева / Даниил Горелкин, Екатерина Миронова / Евгений Устенко, Елизавета Пасечник / Дарио Чиризано, Екатерина Рыбакова / Иван Махноносов, Александра Степанова / Иван Букин, Софья Тютюнина / Матвей Грачев, Ирина Хавронина / Девид Нарижный, Елизавета Худайбердиева / Егор Базин, Софья Шевченко / Андрей Ежлов, Елизавета Шичина / Павел Дрозд, Анна Щербакова / Егор Гончаров.

Чемпионат России-2024 проходил в Челябинске. Победу в мужском одиночном катании одержал Евгений Семененко, соревнования среди женщин выиграла Аделия Петросян. В парном катании чемпионами стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а в танцах на льду — Александра Степанова и Иван Букин.

Российские фигуристы отстранены от участия в международных турнирах с марта 2022 года.

Фигурное катание
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Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
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