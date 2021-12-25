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Появилось видео произвольной программы Елизаветы Туктамышевой на чемпионате России

20:36
Елизавета Туктамышева. Фото ТАСС
Елизавета Туктамышева. Фото ТАСС
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На сайте «Первого канала» опубликовано видео проката произвольной программы Елизаветы Туктамышевой на чемпионате России.

25-летняя фигуристка чисто исполнила произвольную программу на чемпионате России и набрала за свой прокат 153,12 балла. По сумме балов у нее 224,40.

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Анастасия Рацкевич все материалы автора
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