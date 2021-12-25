Появилось видео произвольной программы Анны Щербаковой на чемпионате России
21:22
Чемпионка мира Анна Щербакова с падением выступила с произвольной программой на чемпионате России.
Щербакова упала с единственного четверного прыжка в произвольной программе, но все равно стала бронзовой призеркой чемпионата России. За свой прокат спортсменка получила 158,10 балла, в сумме за два соревновательных дня — 239,56.
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