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Появилось видео произвольной программы Анны Щербаковой на чемпионате России

21:22
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Чемпионка мира Анна Щербакова с падением выступила с произвольной программой на чемпионате России.

Щербакова упала с единственного четверного прыжка в произвольной программе, но все равно стала бронзовой призеркой чемпионата России. За свой прокат спортсменка получила 158,10 балла, в сумме за два соревновательных дня — 239,56.

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Иван Шитик все материалы автора
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Материалы сюжета: Фигурное катание, чемпионат России 2022: все участники, расписание и результаты, состав сборной на Олимпийские игры