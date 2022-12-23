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Сегодня, 17:58

Появилось видео короткой программы Софьи Акатьевой на чемпионате России по фигурному катанию

Анастасия Плетнева
Корреспондент
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Софья Акатьева.
Фото Дарья Исаева., «СЭ»

Первый канал опубликовал видео выступления российской фигуристки Софьи Акатьевой в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию.
Она набрала 85,59 балла за свое выступление и заняла первое место.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию чемпионата России по фигурному катанию.
Чемпионат России по фигурному катанию проходит в Красноярске с 22 по 25 декабря.
Фигурное катание
Софья Акатьева
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