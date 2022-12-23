Появилось видео короткой программы Софьи Акатьевой на чемпионате России по фигурному катанию

Первый канал опубликовал видео выступления российской фигуристки Софьи Акатьевой в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию.

Она набрала 85,59 балла за свое выступление и заняла первое место.