Появилось видео короткой программы Софьи Акатьевой на чемпионате России по фигурному катанию
Первый канал опубликовал видео выступления российской фигуристки Софьи Акатьевой в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию.
Она набрала 85,59 балла за свое выступление и заняла первое место.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию чемпионата России по фигурному катанию.
Чемпионат России по фигурному катанию проходит в Красноярске с 22 по 25 декабря.
Чемпионат России по фигурному катанию проходит в Красноярске с 22 по 25 декабря.
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