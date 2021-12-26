Показательный номер чемпиона России по фигурному катанию Марка Кондратюка. Видео
17:51
Марк Кондратюк выступил с показательным номером на чемпионате России по фигурному катанию.
Фигурист представил номер под композицию «Cradles» исполнителя Sub Urban.
Кондратюк впервые в карьере выиграл чемпионат страны, набрав 284,37 балла по сумме двух программ.
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