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Показательный номер чемпиона России по фигурному катанию Марка Кондратюка. Видео

17:51
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Марк Кондратюк выступил с показательным номером на чемпионате России по фигурному катанию.

Фигурист представил номер под композицию «Cradles» исполнителя Sub Urban.

Кондратюк впервые в карьере выиграл чемпионат страны, набрав 284,37 балла по сумме двух программ.

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Екатерина Савостина все материалы автора
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Материалы сюжета: Фигурное катание, чемпионат России 2022: все участники, расписание и результаты, состав сборной на чемпионат Европы и Олимпийские игры