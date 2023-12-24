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Сегодня, 11:46

Почти 32 тысячи зрителей посетили чемпионат России по фигурному катанию

Виктория Кравченко
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Ксения Синицына.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Почти 32 тысячи болельщиков посетили чемпионат России по фигурному катанию, сообщили журналистам в оргкомитете.

Турнирная часть чемпионата России по фигурному катанию проходила 21-23 декабря.

В первый день на соревнования пришел 11941 зритель во второй — 12855. На показательных выступлениях ожидается аншлаг. Арена «Трактор» в Челябинске вмещает 7500 зрителей.

Победители ЧР-2024 в мужском одиночном катании — Евгений Семененко, среди женщин лучшей стала Аделия Петросян. Золото чемпионата России в парном катании досталось Анастасии Мишиной и Александру Галлямову. Лучший танцевальный дуэт — Александра Степанова и Иван Букин.

Чемпионат России по фигурному катанию: началась прямая трансляция показательных выступлений

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Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, короткая программа
Дмитрий Алиев: чемпионат России, короткая программа
Александра Степанова/Иван Букин: чемпионат России, ритм-танец
Елизавета Худайбердиева/Егор Базин: чемпионат России, ритм-танец
Софья Леонтьева/Даниил Горелкин: чемпионат России, ритм-танец
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