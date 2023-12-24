Почти 32 тысячи зрителей посетили чемпионат России по фигурному катанию

Почти 32 тысячи болельщиков посетили чемпионат России по фигурному катанию, сообщили журналистам в оргкомитете.

Турнирная часть чемпионата России по фигурному катанию проходила 21-23 декабря.

В первый день на соревнования пришел 11941 зритель во второй — 12855. На показательных выступлениях ожидается аншлаг. Арена «Трактор» в Челябинске вмещает 7500 зрителей.

Победители ЧР-2024 в мужском одиночном катании — Евгений Семененко, среди женщин лучшей стала Аделия Петросян. Золото чемпионата России в парном катании досталось Анастасии Мишиной и Александру Галлямову. Лучший танцевальный дуэт — Александра Степанова и Иван Букин.

Чемпионат России по фигурному катанию: началась прямая трансляция показательных выступлений