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Сегодня, 14:46

Плющенко считает,что Жилиной будет нетрудно вернуться на лед после двухлетнего перерыва

Камила Абдурахманова
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Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко не считает сложным возвращение на соревнования фигуристки Вероники Жилиной после двух пропущенных сезонов.

«Вероника тренируется, катается, выступает на шоу, потихоньку готовимся к следующему сезону. Насколько сложно будет возвращаться после двух пропущенных сезонов? Ничего сложного не вижу, я пропускал три сезона и вернулся на третью Олимпиаду», — рассказал Плющенко ТАСС.

Жилиной 16 лет, она тренируется под руководством Плющенко. В прошлом сезоне спортсменка пропустила соревнования из-за травмы. Она завоевала серебро на первенстве России среди юниоров в 2023 году и стала победительницей финала юниорского Гран-при в том же году.

Источник: ТАСС
Вероника Жилина
Евгений Плющенко
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