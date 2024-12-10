Плющенко считает,что Жилиной будет нетрудно вернуться на лед после двухлетнего перерыва

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко не считает сложным возвращение на соревнования фигуристки Вероники Жилиной после двух пропущенных сезонов.

«Вероника тренируется, катается, выступает на шоу, потихоньку готовимся к следующему сезону. Насколько сложно будет возвращаться после двух пропущенных сезонов? Ничего сложного не вижу, я пропускал три сезона и вернулся на третью Олимпиаду», — рассказал Плющенко ТАСС.

Жилиной 16 лет, она тренируется под руководством Плющенко. В прошлом сезоне спортсменка пропустила соревнования из-за травмы. Она завоевала серебро на первенстве России среди юниоров в 2023 году и стала победительницей финала юниорского Гран-при в том же году.