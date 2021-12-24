Плющенко прервал интервью своей подопечной на чемпионате России
19:43
Фигуристка «Ангелов Плющенко» Софья Муравьева после короткой программы (81,87 балла) на чемпионате России подвела итоги проката.
«Здесь выступать очень классно, спасибо моему штабу и академии. Оценкам немного удивилась. Я приехала показывать чистый прокат, не бороться за медали. Конкуренция со взрослыми? Да, я готова к ней», — сказала Муравьева.
На этих словах стоявший рядом Евгений Плющенко сказал спасибо и увел фигуристку в подтрибунное помещение.
Муравьева обыграла в короткой программе Анну Щербакову, Елизавету Туктамышеву и Александру Трусову.
Читайте также
Мог стать первым чемпионом мира из СССР, но бросил все и уехал в Канаду. История фигуриста Четверухина
Реклама
Материалы сюжета: Фигурное катание, чемпионат России 2022: все участники, расписание и результаты, состав сборной на Олимпийские игры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю