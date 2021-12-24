Плющенко прервал интервью своей подопечной на чемпионате России

Фигуристка «Ангелов Плющенко» Софья Муравьева после короткой программы (81,87 балла) на чемпионате России подвела итоги проката.

«Здесь выступать очень классно, спасибо моему штабу и академии. Оценкам немного удивилась. Я приехала показывать чистый прокат, не бороться за медали. Конкуренция со взрослыми? Да, я готова к ней», — сказала Муравьева.

На этих словах стоявший рядом Евгений Плющенко сказал спасибо и увел фигуристку в подтрибунное помещение.

Муравьева обыграла в короткой программе Анну Щербакову, Елизавету Туктамышеву и Александру Трусову.