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Плющенко прервал интервью своей подопечной на чемпионате России

19:43
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Фигуристка «Ангелов Плющенко» Софья Муравьева после короткой программы (81,87 балла) на чемпионате России подвела итоги проката.

«Здесь выступать очень классно, спасибо моему штабу и академии. Оценкам немного удивилась. Я приехала показывать чистый прокат, не бороться за медали. Конкуренция со взрослыми? Да, я готова к ней», — сказала Муравьева.

На этих словах стоявший рядом Евгений Плющенко сказал спасибо и увел фигуристку в подтрибунное помещение.

Муравьева обыграла в короткой программе Анну Щербакову, Елизавету Туктамышеву и Александру Трусову.

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Дмитрий Кузнецов все материалы автора
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Материалы сюжета: Фигурное катание, чемпионат России 2022: все участники, расписание и результаты, состав сборной на Олимпийские игры