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20 декабря 2025, 20:03

«Автомобиль-то прихрамывает!» Плющенко и Мишин попикировались перед произвольной программой чемпионата России

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Алексей Мишин, Евгений Плющенко и его сын Александр.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Тренеры Евгений Плющенко и Алексей Мишин провели забавный диалог перед началом произвольной программы женщин на чемпионате России по фигурному катанию. Часть его явно была посвящена Софье Муравьевой.

Мишин показал подарки от своего ученика — часы и перстень.

Мишин: — Часы подарил, кольцо подарил...

Плющенко: — Спортсменку подарил... Плющенко какой щедрый, все дарит! Часы, машины... (Смеется.)

Мишин: Автомобиль-то прихрамывает

Плющенко: — У вас много сейчас спортсменов талантливых и богатых, я считаю, что они уже должны вам дарить машины, дома...

Мишин: — Не пикируйся! Есть проблемы у наших спортсменов.

Плющенко: — У ваших — есть.

Софья Муравьева, перешедшая от Плющенко к Мишину, набрала на турнире 215,74 балла и удержалась в группе лидеров чемпионата.

Аделия Петросян.Новый вызов для Петросян: онлайн-трансляция произвольной программы на чемпионате России

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Евгений Плющенко
Фигурное катание
Алексей Мишин (фигурное катание)
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