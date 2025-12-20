«Автомобиль-то прихрамывает!» Плющенко и Мишин попикировались перед произвольной программой чемпионата России

Тренеры Евгений Плющенко и Алексей Мишин провели забавный диалог перед началом произвольной программы женщин на чемпионате России по фигурному катанию. Часть его явно была посвящена Софье Муравьевой.

Мишин показал подарки от своего ученика — часы и перстень.

Мишин: — Часы подарил, кольцо подарил...

Плющенко: — Спортсменку подарил... Плющенко какой щедрый, все дарит! Часы, машины... (Смеется.)

Мишин: Автомобиль-то прихрамывает

Плющенко: — У вас много сейчас спортсменов талантливых и богатых, я считаю, что они уже должны вам дарить машины, дома...

Мишин: — Не пикируйся! Есть проблемы у наших спортсменов.

Плющенко: — У ваших — есть.

Софья Муравьева, перешедшая от Плющенко к Мишину, набрала на турнире 215,74 балла и удержалась в группе лидеров чемпионата.