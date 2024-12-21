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Сегодня, 17:02

Чемпионка России Петросян: «Стараемся не расстраивать тренеров в этом году»

Мария Кравченко
корреспондент отдела спорта
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Фигуристка Аделия Петросян прокомментировала итоги чемпионата России в Омске, на котором заняла первое место в женском одиночном катании.

— Если я расскажу, в чем сила нашего штаба, то это будет уже не так интересно и загадочно. Я могу сказать, что мы работаем. Это наш девиз, он с нами уже много лет. Мы действительно стараемся не расстраивать тренеров в этом году.

Надеюсь, это уже лучше получается, мне важно, что они думают. Мне важны наши взаимоотношения, потому что без этого не будет результата. Мы держимся друг за друга, и они очень помогают, — сказала Петросян на пресс-конференции.

17-летняя спортсменка стала чемпионкой страны второй год подряд. Она является воспитанницей Этери Тутберидзе.

Фигурное катание
Аделия Петросян
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