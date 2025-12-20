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ОИ Милан Кортина 2026

20 декабря 2025, 22:38

Петросян: «У меня в голове была не Олимпиада, а чемпионат России»

Елена Федянина
Автор
Аделия Петросян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Аделия Петросян рассказала о своем настрое на чемпионате России-2026 и возможных стартах до Олимпиады-2026.

Спортсменка выиграла ЧР-2026, набрав 235,95 (86,52+149,43) балла по сумме двух программ. В произвольной программе спортсменка с ошибкой прыгнула тройной аксель, упала с четверного тулупа и сделала бабочку на еще одном тулупе.

«У меня в голове была не Олимпиада, а чемпионат России. У меня была задача откатать свои программы. До Олимпиады я хотела бы выступить еще на каких-нибудь соревнованиях, потому что у меня не так много турниров, как у спортсменов, которые выступают на международном уровне. Но это будут решать тренеры и федерация. Надеюсь выступить где-нибудь поближе к Москве», — сказала Петросян.

В конце ноября Международный олимпийский комитет (МОК) допустил Петросян до участия в Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе. Игры-2026 пройдут в Милане и Кортине-д'Ампеццо (Италия) с 6 по 22 февраля.

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Аделия Петросян
Фигурное катание
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