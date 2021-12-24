Петросян без ошибок исполнила короткую программу на чемпионате России
18:42
Фигуристка Аделия Петросян выступила с короткой программой на чемпионате России по фигурному катанию.
Она прыгнула двойной аксель, тройной лутц, каскад тройной флип + тройной тулуп.
За прокат Петросян получила от судей 73,29 балла.
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