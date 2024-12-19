Короткая программа Петра Гуменника на чемпионате России: видео

Появилось видео короткой программы Петра Гуменника на чемпионате России по фигурному катанию в Омске.

Спортсмен допустил ошибку в двух прыжках и получил от судей 102,65 балла за выступление. Он занимает промежуточное второе место в соревнованиях мужчин.

Видео проката Гуменника доступно на сайте Первого канала.

После первого соревновательного дня лидирует Марк Кондратюк (105,04). Второе место занял Петр Гуменник (102,65 балла). Третьим стал Глеб Лутфуллин (97,85).