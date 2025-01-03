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Сегодня, 07:06

Слюсаренко: «Осокиной и Грицаенко не получилось показать максимум на чемпионате России, были допущены обидные ошибки»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Тренер фигуристов Елизаветы Осокиной и Артем Грицаенко, выступающих в спортивных парах, Павел Слюсаренко рассказал, что фигуристы ехали бороться за третье место на чемпионате России. В итоге они стали пятыми, допустив падения в обеих программах.

«Действительно, не получилось показать максимум, были допущены обидные ошибки, из-за которых мы, как нам кажется, проиграли третье место, ехали бороться за бронзу. Эти нелепые ошибки — два тулупа — стоили нам бронзы. После новогодних праздников ребята приступят к тренировкам.

Подготовка к финалу Гран-при России будет проходить в стандартном режиме, как и обычно. Ничего не меняем, мы не считаем, что из-за подготовки не получилось выполнить поставленную задачу. Может, не справились немного с нервами, понимали, что все реально и возможно», — цитирует ТАСС Слюсаренко.

18-летняя Осокина и 22-летний Грицаенко являются победителями этапа «Гран-при России».

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Елизавета Осокина / Артем Грицаенко
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