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Пасечник и Некрасов: «После ритм-танца не ожидали быть в тройке, уехали с арены»

Пасечник и Некрасов признались, что не ожидали оказаться в тройке после ритм-танца на чемпионате России
Анастасия Плетнева
Корреспондент
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Елизавета Пасечник и Максим Некрасов рассказали о том, что не ожидали быть в тройке по итогам ритм-танца, но сегодня уже не уедут домой до пресс-конференции. Пара на чемпионате России выиграла серебро.

Некрасов: Действительно, вчера не ожидали, что такой результат может быть, поэтому и уехали до пресс-конференции. В мечтах было, но...

Пасечник: Не думали, что реализуется.

Некрасов: Выходили не то что с другим настроем сегодня. С тем же самым. Но хотели продемонстрировать свою работу. Честно, не гнались за медалями. Просто хотели показать себя. Получается, с каждым стартом удается прогрессировать. Попадание в тройку? Это очень хорошо, учитывая что мы новоделы и восемь месяцев катаемся.

Катались с повышенным контролем? Контроль был, он всегда есть. Просто иногда сильнее, иногда меньше.

Призовые в миллион? Не в деньгах счастье. Честно скажу, просто уже устали немного. Ранние тренировки. Ко времени еще не привыкли.

Пасечник: Прокат тоже получился небезошибочным.

Некрасов: Да, была небольшая помарочка, но ничего страшного.

Пасечник: Работаем дальше. Рады, что выросли по оценкам.

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