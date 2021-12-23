Партнер дочери Тутберидзе признал, что их пара «блатная»

Диана Дэвис и Глеб Смолкин прокомментировали свои оценки в олимпийском сезоне после выступления в ритм-танце на чемпионате России (83,99 балла) и ответили на обвинения в блате.

Смолкин: Мне нравится кататься первым, откатался — и можно смотреть, как остальные мучаются. Этери Георгиевна смотрела от бортика? Вообще неинтересно, там много людей, мои родители тоже с трибуны смотрели. Ночи у нас не было из-за акклиматизации, два часа спали.

Удивились ли мы оценкам на Кубке Варшавы? Да, удивились. Конечно. После ритм-танца понятно было, что всем ставят щедро. Даже не очень интересно, какие оценки, я сейчас не помню, что нам поставили. Это не лукавство.

Интервью Этери Георгиевны смотрели, успели глянуть, когда возвращались с тренировки. Прекрасно, понравилось.

Нет, я не читаю, что о нас пишут. Нет времени. Пишут, что мы блатные? Да, мы блатные. У нас известные родители, мы блатные.