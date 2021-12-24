Чемпионка мира Елизавета Туктамышева рассказала о своем прокате в короткой программе на чемпионате России и оценила шансы на общий итог.

— Рада, что половина чемпионата закончилась, это уже облегчение. Конечно, досадно, но все бывает, это жизнь. Так сказал Алексей Николаевич (Мишин), что никто не застрахован. Скорее всего, нервы, потому что важный старт. С акселя давно не падала, наверное, первое падение за много лет. Вылетела хорошо, как обычно, но раньше времени подумала, что все сделала, начала раскрываться. Это на меня непохоже, нетипичная ошибка. Посмотрим, что завтра будет.

— Какой план на произвольную?

— Откатать так, чтобы не было сожалений. Это главное. Надеюсь, оптимизм у мня никогда не пропадет.

— Оцените свой отрыв от Александры Трусовой.

— Три балла — это не очень большой разрыв, поэтому завтра будет еще один интересный день.

Туктамышева получила 71,28 балла за короткую программу и занимает промежуточное седьмое место.