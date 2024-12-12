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Морошкин: «Нравится, как Хавронина и Нарижный растворяются в своих танцах»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Хореограф Николай Морошкин рассказал, за кем ему нравится наблюдать в танцах на льду.
«Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный. Нравится, как они растворяются в своих танцах. Есть даже легкая боязнь их потревожить в этот момент, потому что чувствуешь такое единение, за которым хочется наблюдать. Единственное, за что переживаю: чтобы Ира с Дэвидом не стали заложниками одного стиля. Чтобы они и дальше продолжали удивлять.

Не считаю ли Пападакис с Сизероном заложниками одного стиля? В какой-то мере считаю. В этом плане идеальная танцевальная пара нашего времени — это, конечно, Тесса Виртью и Скотт Моир. Они всегда умудрялись быть разными», — цитирует RT Морошкина.

Источник: RT
Фигурное катание
Ирина Хавронина / Дэвид Нарижный
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