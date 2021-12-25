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«Ни СКА, ни «Зенит» не могут дать столько эмоций и такого взрыва». Ягудин — о выступлении Туктамышевой

19:57
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Олимпийский чемпион Алексей Ягудин оценил выступление Елизаветы Туктамышевой в произвольной программе на чемпионате России по фигурному катанию.

«Кажется, в Санкт-Петербурге есть футбольный «Зенит», хоккейный СКА и Императрица (прозвище Туктамышевой — прим. «СЭ»). Послушайте, как фанаты ее встречают!

Даже скажу так, ни СКА, ни «Зенит» не могут дать столько эмоций и такого взрыва.

Ее прекрасно поддерживают. Спасибо зрителям, за такой теплый прием. Ей нужно было выходит и рвать. И она это сделала. Каждый элемент был исполнен почти на сто процентов», — сказал Ягудин в эфире Первого канала.

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Иван Шитик все материалы автора
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Материалы сюжета: Фигурное катание, чемпионат России 2022: все участники, расписание и результаты, состав сборной на Олимпийские игры