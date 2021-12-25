«Ни СКА, ни «Зенит» не могут дать столько эмоций и такого взрыва». Ягудин — о выступлении Туктамышевой
19:57
Олимпийский чемпион Алексей Ягудин оценил выступление Елизаветы Туктамышевой в произвольной программе на чемпионате России по фигурному катанию.
«Кажется, в Санкт-Петербурге есть футбольный «Зенит», хоккейный СКА и Императрица (прозвище Туктамышевой — прим. «СЭ»). Послушайте, как фанаты ее встречают!
Даже скажу так, ни СКА, ни «Зенит» не могут дать столько эмоций и такого взрыва.
Ее прекрасно поддерживают. Спасибо зрителям, за такой теплый прием. Ей нужно было выходит и рвать. И она это сделала. Каждый элемент был исполнен почти на сто процентов», — сказал Ягудин в эфире Первого канала.
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