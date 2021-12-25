«Не могу дождаться, чтоб ее обнять! Такие прокаты я называю историческими». Медведева о выступлении Туктамышевой

Фигуристка Евгения Медведева прокомментировала произвольную программу Елизаветы Туктамышевой на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

«Я в дичайшем восторге. Лиза в двух метрах от нас находится и я прям уже не могу дождаться, чтоб ее обнять, потому что такие прокаты я называю историческими. Она огромная умница. Лиза, молодец», — сказала Медведева в эфире «Первого канала».

Туктамышева чисто исполнила произвольную программу на чемпионате России и набрала за свой прокат 153,12 балла. По сумме балов у нее 224,40.