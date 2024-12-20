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Сегодня, 15:19

Произвольная программа Натальи Хабибуллиной и Ильи Княжука на чемпионате России: видео

Наталья Хабибуллина и Илья Княжук представили произвольную программу на чемпионате России-2025
Алина Савинова
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Появилось видео произвольной программы Натальи Хабибуллиной и Ильи Княжука на чемпионате России по фигурному катанию в Омске.

За вторую часть соревнований фигуристы получили 139,98 балла. Они заняли итоговое третье место с общим результатом 214,15 балла.

Видео проката Хабибуллиной и Княжука доступно на сайте Первого канала.

Победителями чемпионата России среди спортивных пар стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов (239,40). Серебро у Александры Бойковой и Дмитрия Козловского (216,37).

Источник: Первый канал
Фигурное катание
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