Произвольная программа Натальи Хабибуллиной и Ильи Княжука на чемпионате России: видео
Наталья Хабибуллина и Илья Княжук представили произвольную программу на чемпионате России-2025
Появилось видео произвольной программы Натальи Хабибуллиной и Ильи Княжука на чемпионате России по фигурному катанию в Омске.
За вторую часть соревнований фигуристы получили 139,98 балла. Они заняли итоговое третье место с общим результатом 214,15 балла.
Видео проката Хабибуллиной и Княжука доступно на сайте Первого канала.
Победителями чемпионата России среди спортивных пар стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов (239,40). Серебро у Александры Бойковой и Дмитрия Козловского (216,37).
Источник: Первый канал
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