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Сегодня, 14:40

Короткая программа Натальи Хабибуллиной и Ильи Княжука на чемпионате России: видео

Наталья Хабибуллина и Илья Княжук представили короткую программу на чемпионате России-2025
Алина Савинова
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Появилось видео короткой программы Натальи Хабибуллиной и Ильи Княжука на чемпионате России по фигурному катанию в Омске.

Спортсмены получили за свое выступление 74,17 балла и заняли промежуточное второе место в соревнованиях спортивных пар.

Видео проката Хабибуллиной и Княжука доступно на сайте Первого канала.

После первого соревновательного дня лидируют Анастасия Мишина и Александр Галлямов (82,95). Третья позиция у Александры Бойковой и Дмитрия Козловского (73,40).

Фигурное катание
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