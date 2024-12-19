Короткая программа Натальи Хабибуллиной и Ильи Княжука на чемпионате России: видео

Наталья Хабибуллина и Илья Княжук представили короткую программу на чемпионате России-2025

Появилось видео короткой программы Натальи Хабибуллиной и Ильи Княжука на чемпионате России по фигурному катанию в Омске.

Спортсмены получили за свое выступление 74,17 балла и заняли промежуточное второе место в соревнованиях спортивных пар.

Видео проката Хабибуллиной и Княжука доступно на сайте Первого канала.

После первого соревновательного дня лидируют Анастасия Мишина и Александр Галлямов (82,95). Третья позиция у Александры Бойковой и Дмитрия Козловского (73,40).