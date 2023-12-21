Бестемьянова: «Фигуристы Степанова и Букин соревнуются сами с собой на чемпионате России»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова заявила, что Александра Степанова и Иван Букин являются главными фаворитами чемпионата России.

«Замечательная тройка, это просто чудо. Я совершенно не удивлена лидерством Степановой и Букина, они наши лидеры, главные фавориты турнира, здесь они соревнуются сами с собой, как и все большие спортсмены. Не знаю, останется ли тройка лидеров такой же, в произвольном танце все может поменяться. Будет очень интересно, дай бог всем откатать чисто», — приводит слова Бестемьяновой ТАСС.

Степанова и Букин выиграли ритм-танец на чемпионате России. За прокат фигуристы получили 86,90 балла. Вторыми идут Елизавета Худайбердиева и Егор Базин (83,29 балла), третьими — Софья Леонтьева и Даниил Горелкин (77,45).