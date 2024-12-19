Нарижный рассказал, как чуть не проспал тренировку перед ритм-танцем на чемпионате России

Фигурист Дэвид Нарижный, выступающий в паре с Ириной Хаврониной на чемпионате России в Омске, рассказал, как на него повлиял джетлаг из-за разницы во времени с Москвой.

— Тренировка у нас была в 7:30. По Москве мы проснулись около 2:30. Я вообще уснул только в 3:30 по омскому времени. Поспал два часа, проспал, проснулся за пять минут. Ира уже не смогла до меня достучаться и уехала. Я за пять минут собрался и улетел на такси. Ира говорила мне: «Дэвид, как так можно?!». Я даже не знаю, что случилось. Будильник долго играл, и выскочило уведомление «не беспокоить». На разминку мы всегда приезжаем с запасом. Получилось, что я на пять минут дольше разминался и чуть меньше посидел перед прокатом. Это никак особо не сказалось. Но если бы Ира не пошла меня будить, то я, скорее всего, приехал бы прям к тренировке.

За ритм-танец Хавронина и Нарижный получили 83,96 балла.