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Сегодня, 10:30

Награждение по итогам чемпионата России-2024/2025: видео

Состоялась церемония награждения победителей и призеров чемпионата России по фигурному катанию-2024/2025
Владислав Маслов
Корреспондент
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В Омске прошла церемония награждения победителей и призеров чемпионата России по фигурному катанию-2024/25.

В женском одиночном катании золотую медаль завоевала Аделия Петросян, 2-е и 3-е места заняли Дарья Садкова и Алина Горбачева соответственно.

Среди мужчин-одиночников впервые в карьере победил Владислав Дикиджи, серебряным призером стал Глеб Лутфуллин, бронзовым — Евгений Семененко.

В парах чемпионами стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, 2-е место — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, 3-е — Наталья Хабибуллина и Илья Княжук.

Танцы на льду: золото — Александра Степанова/Иван Букин, серебро — Елизавета Худайбердиева — Егор Базин, бронза — Ирина Хавронина/Дэвид Нарижный.

Показательные выступления победителей начнутся в 13:30 по московскому времени.

Фигурное катание
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Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
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