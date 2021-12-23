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«Мы собрали комментарии судей». Кацалапов — об отмене финала «Гран-при» и подготовке к чемпионату России

18:49
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Олимпийский чемпион Никита Кацалапов, выступающий в танцах на льду с Викторией Синициной, оценил прокат ритм-танца на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

— Сегодня был один из лучших прокатов. Спросил в раздевалке у Вани (Букина), который катался в предыдущей разминке, как все прошло. Он ответил, что надо расслабиться, все будет круто. Я нервничал перед выходом. Когда вышли на презентацию и встали в линию, зрители так встречали... ух! Я получил удовольствие. Во время проката смотрел на Вику, не отрывая глаз, а она смотрела на меня. Я был самым счастливым.

— Как отреагировали на отмену финала «Гран-при»?
— Минус в том, что это престижный турнир, фактически топовые пары мира собираются. А плюсы большие — мы получили плюс две недели подготовки. За это время мы успели проделать большую работу, собрали комментарии судей. Для нас было важно, чтобы мы исправили некоторые моменты.

Танцевальные пары в первый день чемпионата России представили ритм-танец. По итогу выступления первое место в соревновании занимают Синицина и Кацалапов.

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Анастасия Плетнева все материалы автора
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Материалы сюжета: Фигурное катание, чемпионат России 2022: все участники, расписание и результаты, состав сборной на Олимпийские игры