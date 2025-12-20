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20 декабря 2025, 20:33

Муравьева о своей произвольной программе на чемпионате России: «Очень рада, что сегодня все так хорошо сложилось»

Елена Федянина
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Софья Муравьева прокомментировала свое выступление на чемпионате России по фигурному катанию.

В субботу, 20 декабря спортсменка выступила с произвольной программой и набрала 146,51 балла, что является промежуточным лучшим результатом перед выступлением последней разминки.

«Очень рада, что сегодня все так хорошо сложилось. Мне кажется, я не нервничала. Это потому, что сегодня удалось поспать. Мне легче прыгать лутц, чем флип, поэтому я решила перекроить контент. Божьи силы и работа помогли мне сегодня откатать хорошо. Надеюсь, попаду на показательные! Мне нравится кататься. Очень нравится работать с Лизой Туктамышевой, я узнала ее с новой стороны, отношения складываются как нельзя лучше», — сказала Муравьева.

Муравьева набрала 215,74 балла по сумме двух выступлений и занимает промежуточное второе место, уступая лишь Марии Захаровой (217,73).

Аделия Петросян.Новый вызов для Петросян: онлайн-трансляция произвольной программы на чемпионате России

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Софья Муравьева
Фигурное катание
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