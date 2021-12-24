Фигурное катание
Чемпионат России
Новости
Календарь / Результаты Онлайн Статьи Фото
Новости   //    Фигурное катание   //    Чемпионат России

Муравьева чисто исполнила тройной аксель в короткой программе на чемпионате России

19:26
Теги:

Софья Муравьева выступила с короткой программой на чемпионате России по фигурному катанию.

Она чисто прыгнула тройной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц + тройной тулуп.

За прокат фигуристка получила 81,87 балла и занимает второе промежуточное место.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Екатерина Савостина все материалы автора
Читайте также
Мог стать первым чемпионом мира из СССР, но бросил все и уехал в Канаду. История фигуриста Четверухина
Театр Моссовета опроверг слухи о безработном Павле Деревянко
1
0
Реклама
Материалы сюжета: Фигурное катание, чемпионат России 2022: все участники, расписание и результаты, состав сборной на Олимпийские игры