«Моя голова в порядке». Алиев ответил на вопросы о своем психологическом состоянии

Чемпион Европы-2020 Дмитрий Алиев рассказал о прокате короткой программы на чемпионате России (86,40).

— Хочется дать интервью в стиле хоккеиста (Максима Гончарова из «Авангарда». — Прим. «СЭ»), — сказал Алиев, появившись в микст-зоне. — «Что ел на обед? Не помню. Как лед? Скользко. Влажно было».

Ощущения после проката? Сейчас очень сильно хочется себя наругать. Я вообще не был готов. Бог с ним, с лутцем, это все равно в обойме, когда я делаю тройной лутц вместо четверного. А вот аксель — это девять баллов. Десять, если с хорошим исполнением. То есть было бы 96.

Не хотелось бы ориентироваться на начало сезона, а просто опереться на все турниры сезона. Подготовка к чемпионату России была месяц. Я хотел показать всю работу, которая была проделана. Я знаю, как нужно кататься на таких мероприятиях. У меня сегодня не было мыслей, что что-то могло пойти не так. Я ехал с полной уверенностью. Если в начале сезона я думал, попаду или нет, хватит или не хватит, то сегодня я ехал уверенно. Хочется поругать себя, по усилиям это не стоило бы мне ни щепинки энергии.

— Чувствуешь, что еще можешь побороться?

— Не смотрел сами составляющие — компоненты и сумму за технику, но хочется выходить после проката так, чтобы был кураж. Особенно в Питере. А не говорить, что я все еще в игре. Хочется говорить, что это они еще в игре, с таким настроем выходить. Во всем этом виновен только я.

— Это все психология?

— Моя голова в порядке, честно. Я с огромным порядком подходил к тренировочному процессу, меня это будоражило. На акселе, по моим ощущениям, я попал то ли в чужой след, то ли в свой. Ты в сухом следе, продолжаешь ехать, а тебя несет дальше. Но это не повод не исполнять аксель.

— Не хочется не рефлексировать после проката, а побыть в коконе?

— Сегодня я был в коконе, вошел в него, настраивался. Открою свою маленькую тайну — я как будто пустил корни по земле. Это надо чувствовать. Но надо просто делать. Мне так обидно. Вот есть же иногда одна или две ступеньки, можно сразу забраться на две. А ты где-то недоработал.