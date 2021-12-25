Мишина и Галлямов стали чемпионами России в парном катании
Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали чемпионами России в парном катании.
По сумме короткой и произвольной программ спортсмены набрали 243.74 балла. Второе место заняли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (239.87 балла), на третьей строчке — Евгения Тарасова и Владимир Морозов (228.20 балла).
Мишина и Галлямов впервые в карьере стали чемпионами России.
Фигурное катание
Санкт-Петербург
Чемпионат России
Пары
Пары. Произвольная программа
1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов — 160.00
2. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — 157.03
3. Евгения Тарасова/Владимир Морозов — 149.52
4. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин — 144.78
5. Карина Акопова/Никита Рахманин — 137.71
6. Юлия Артемьева/Михаил Назарычев — 136.93
7. Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев — 128.06
8. Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков — 127.39
9. Наталья Хабибуллина/Илья Княжук — 124.51
10. Ясмина Кадырова/Иван Бальченко — 115.13
11. Екатерина Гейниш/Илья Миронов — 110.55
12. Екатерина Петушкова/Евгений Маликов — 98.88
Итоговое положение
1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов — 243.74
2. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — 239.87
3. Евгения Тарасова/Владимир Морозов — 228.20
4. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин — 220.18
5. Юлия Артемьева/Михаил Назарычев — 213.19
6. Карина Акопова/Никита Рахманин — 210.77
7. Наталья Хабибуллина/Илья Княжук — 195.86
8. Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков — 195.83
9. Ясмина Кадырова/Иван Бальченко — 188.90
10. Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев — 187.94
11. Екатерина Гейниш/Илья Миронов — 176.33
12. Екатерина Петушкова/Евгений Маликов — 166.15
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