Мишина и Галлямов стали чемпионами России в парном катании

Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали чемпионами России в парном катании.

По сумме короткой и произвольной программ спортсмены набрали 243.74 балла. Второе место заняли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (239.87 балла), на третьей строчке — Евгения Тарасова и Владимир Морозов (228.20 балла).

Мишина и Галлямов впервые в карьере стали чемпионами России.

Фигурное катание

Санкт-Петербург

Чемпионат России

Пары

Пары. Произвольная программа

1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов — 160.00

2. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — 157.03

3. Евгения Тарасова/Владимир Морозов — 149.52

4. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин — 144.78

5. Карина Акопова/Никита Рахманин — 137.71

6. Юлия Артемьева/Михаил Назарычев — 136.93

7. Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев — 128.06

8. Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков — 127.39

9. Наталья Хабибуллина/Илья Княжук — 124.51

10. Ясмина Кадырова/Иван Бальченко — 115.13

11. Екатерина Гейниш/Илья Миронов — 110.55

12. Екатерина Петушкова/Евгений Маликов — 98.88

Итоговое положение

1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов — 243.74

2. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — 239.87

3. Евгения Тарасова/Владимир Морозов — 228.20

4. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин — 220.18

5. Юлия Артемьева/Михаил Назарычев — 213.19

6. Карина Акопова/Никита Рахманин — 210.77

7. Наталья Хабибуллина/Илья Княжук — 195.86

8. Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков — 195.83

9. Ясмина Кадырова/Иван Бальченко — 188.90

10. Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев — 187.94

11. Екатерина Гейниш/Илья Миронов — 176.33

12. Екатерина Петушкова/Евгений Маликов — 166.15