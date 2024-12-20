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Сегодня, 15:42

Мишина и Галлямов прокомментировали победу на чемпионате России в Омске

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, выступающие в парном катании, прокомментировали итоги чемпионата России в Омске, на котором они заняли первое место.

— Арена действительно огромная. Современная, очень приятно кататься. Для нас было немного нервно кататься на чемпионате России, и поддержка зрителей была очень важна, — отметила Мишина.

— Сложный чемпионат России, но он легким не бывает. Везде были трудности, с которыми приходилось справляться. Для этого мы и тренировались, чтобы в любой ситуации выйти на лед и показать чистую программу, — добавил Галлямов.

Мишина и Галлямов на чемпионате России набрали 156,45 балла за произвольную программу, а в сумме — 239,40 очка. Второе место в соревнованиях среди пар заняли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (216,37). Третьими стали Наталья Хабибуллина и Илья Княжук (214,15).

Фигурное катание
Анастасия Мишина / Александр Галлямов
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