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Мишина и Галлямов назвали не лучшим прокат с личным рекордом

20:15
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Чемпионы мира в парном катании Анастасия Мишина/Александр Галлямов поделились эмоциями от короткой программы на чемпионате России в Санкт-Петербурге (83,74 балла).

Галлямов: Начало положено. Прокатом довольны, но в целом он сложился не лучшим образом, можем назвать его удовлетворительным.

Мишина: Хотелось взять реванш за прокат четырехлетней давности здесь, в Петербурге. Удивилась ли оценкам? Да, немного, это рекорд. Понимаю, что дома ставят больше, но это приятно. Появляется желание улучшаться.

Галлямов: Плохо по статистике выступаем дома? Вообще не думали об этой статистике, была ностальгия по нашему первому чемпионату России, когда мы только начинали, встали в пару. Для нас вот это интересно.

Пара занимает первое место после проката короткой программы. Произвольная будет показана в субботу, 25 декабря.

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Дмитрий Кузнецов все материалы автора
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