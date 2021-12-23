Фигурное катание
Чемпионат России
Новости
Календарь / Результаты Онлайн Статьи Фото
Новости   //    Фигурное катание   //    Чемпионат России

Мишин рассказал об импровизации своего ученика на чемпионате России

14:38
Теги:

Заслуженный тренер России Алексей Мишин прокомментировал журналистам выступление своего ученика Глеба Лутфуллина в короткой программе на чемпионате России.

«Начинать надо с позитива. Глеб Лутфуллин сделал незапланированный каскад — начал с четверного сальхова перед риттбергером, сымпровизировал. И вообще, он, на мой взгляд, очень хорошо чувствует красоту телодвижений. Хороший мальчик», — сказал тренер.

17-летний Лутфуллин набрал 86,87 балла по итогам короткой программы.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Дмитрий Кузнецов все материалы автора
Читайте также
Мечты Овечкина и Малкина сорвались в пропасть. НХЛ не едет на Олимпиаду
Психолог объяснила «взрослое» отношение в МГУ к девятилетней студентке
0
Реклама