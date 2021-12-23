Мишин рассказал об импровизации своего ученика на чемпионате России

Заслуженный тренер России Алексей Мишин прокомментировал журналистам выступление своего ученика Глеба Лутфуллина в короткой программе на чемпионате России.

«Начинать надо с позитива. Глеб Лутфуллин сделал незапланированный каскад — начал с четверного сальхова перед риттбергером, сымпровизировал. И вообще, он, на мой взгляд, очень хорошо чувствует красоту телодвижений. Хороший мальчик», — сказал тренер.

17-летний Лутфуллин набрал 86,87 балла по итогам короткой программы.