Мишин о Туктамышевой: «Буду с тобой идти до конца»
Алексей Мишин заявил, что гордится Елизаветой Туктамышевой
11:45
Заслуженный тренер России Алексей Мишин обратился к своей подопечной Елизавете Туктамышевой после чемпионата России по фигурному катанию.
«Лиза, ты радость и боль моего сердца. Горжусь тобой! Я буду с тобой идти до конца. Я уверен, что ты еще не сказала своего последнего слова», — приводит слова Мишина «РИА Новости Спорт».
На чемпионате страны Туктамышева упала с тройного акселя в короткой программе. Произвольную программу она исполнила без ошибок. По итогам турнира фигурстка заняла 7-е итоговое место.
26 декабря стал известен состав сборной России на чемпионат Европы в Таллине (Эстония), который пройдет 10-16 января. Туктамышева стала запасной.
Дополнительная информация:
Читайте также
Что нужно сделать России, чтобы успешно выступить на МЧМ? Поражение на старте болезненно, но худшее не произошло
Реклама
Материалы сюжета: Фигурное катание, чемпионат России 2022: все участники, расписание и результаты, состав сборной на чемпионат Европы и Олимпийские игры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю