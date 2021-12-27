Фигурное катание
Чемпионат России
Новости
Календарь / Результаты Онлайн Статьи Фото
Новости   //    Фигурное катание   //    Чемпионат России

Мишин о Туктамышевой: «Буду с тобой идти до конца»

Алексей Мишин заявил, что гордится Елизаветой Туктамышевой
11:45
Теги:

Заслуженный тренер России Алексей Мишин обратился к своей подопечной Елизавете Туктамышевой после чемпионата России по фигурному катанию.

«Лиза, ты радость и боль моего сердца. Горжусь тобой! Я буду с тобой идти до конца. Я уверен, что ты еще не сказала своего последнего слова», — приводит слова Мишина «РИА Новости Спорт».

На чемпионате страны Туктамышева упала с тройного акселя в короткой программе. Произвольную программу она исполнила без ошибок. По итогам турнира фигурстка заняла 7-е итоговое место.

26 декабря стал известен состав сборной России на чемпионат Европы в Таллине (Эстония), который пройдет 10-16 января. Туктамышева стала запасной.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20211227/tuktamysheva-1765618793.html

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Екатерина Савостина все материалы автора
Читайте также
Что нужно сделать России, чтобы успешно выступить на МЧМ? Поражение на старте болезненно, но худшее не произошло
Школьника госпитализировали с разрывом кишки после переедания в Петербурге
1
Реклама
Материалы сюжета: Фигурное катание, чемпионат России 2022: все участники, расписание и результаты, состав сборной на чемпионат Европы и Олимпийские игры