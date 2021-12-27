Мишин о Туктамышевой: «Буду с тобой идти до конца»

Заслуженный тренер России Алексей Мишин обратился к своей подопечной Елизавете Туктамышевой после чемпионата России по фигурному катанию.

«Лиза, ты радость и боль моего сердца. Горжусь тобой! Я буду с тобой идти до конца. Я уверен, что ты еще не сказала своего последнего слова», — приводит слова Мишина «РИА Новости Спорт».

На чемпионате страны Туктамышева упала с тройного акселя в короткой программе. Произвольную программу она исполнила без ошибок. По итогам турнира фигурстка заняла 7-е итоговое место.

26 декабря стал известен состав сборной России на чемпионат Европы в Таллине (Эстония), который пройдет 10-16 января. Туктамышева стала запасной.