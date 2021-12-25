Министр спорта РФ Матыцин поцеловал Москвину после побед ее пар на чемпионате России
18:07
Министр спорта РФ Олег Матыцин встретился с тренером Тамарой Москвиной в кулуарах чемпионата России по фигурному катанию по окончании соревнований пар.
В присутствии гендиректора федерации Александра Когана между ними произошел диалог.
— Спасибо, Тамара Николаевна! Вы вселяете уверенность в наше олимпийское будущее. А целовать можно? Я думал, ковидные ограничения, — посмеялся Матыцин и поцеловал Москвину в щеку.
— Напросилась, — пошутила тренер. И добавила: — У нас впереди еще много работы, Европа, командник, парные соревнования на Олимпиаде.
Пары Москвиной Мишина/Галлямов и Бойкова/Козловский взяли золото и серебро на чемпионате России в Санкт-Петербурге.
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