Министр спорта РФ Матыцин поцеловал Москвину после побед ее пар на чемпионате России

Министр спорта РФ Олег Матыцин встретился с тренером Тамарой Москвиной в кулуарах чемпионата России по фигурному катанию по окончании соревнований пар.

В присутствии гендиректора федерации Александра Когана между ними произошел диалог.

— Спасибо, Тамара Николаевна! Вы вселяете уверенность в наше олимпийское будущее. А целовать можно? Я думал, ковидные ограничения, — посмеялся Матыцин и поцеловал Москвину в щеку.

— Напросилась, — пошутила тренер. И добавила: — У нас впереди еще много работы, Европа, командник, парные соревнования на Олимпиаде.

Пары Москвиной Мишина/Галлямов и Бойкова/Козловский взяли золото и серебро на чемпионате России в Санкт-Петербурге.