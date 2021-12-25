Фигурное катание
Чемпионат России
Новости
Календарь / Результаты Онлайн Статьи Фото
Новости   //    Фигурное катание   //    Чемпионат России

Министр спорта РФ Матыцин поцеловал Москвину после побед ее пар на чемпионате России

18:07
Министр спорта РФ Олег Матыцин поцеловал тренера Тамару Москвину. Фото Дмитрий Кузнецов, «СЭ»
Министр спорта РФ Олег Матыцин поцеловал тренера Тамару Москвину. Фото Дмитрий Кузнецов, «СЭ»
Теги:

Министр спорта РФ Олег Матыцин встретился с тренером Тамарой Москвиной в кулуарах чемпионата России по фигурному катанию по окончании соревнований пар.

В присутствии гендиректора федерации Александра Когана между ними произошел диалог.

— Спасибо, Тамара Николаевна! Вы вселяете уверенность в наше олимпийское будущее. А целовать можно? Я думал, ковидные ограничения, — посмеялся Матыцин и поцеловал Москвину в щеку.

— Напросилась, — пошутила тренер. И добавила: — У нас впереди еще много работы, Европа, командник, парные соревнования на Олимпиаде.

Пары Москвиной Мишина/Галлямов и Бойкова/Козловский взяли золото и серебро на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Дмитрий Кузнецов все материалы автора
Читайте также
Что приготовить на Новый год-2022
Сеть магазинов одежды Kiabi объявила об уходе из России
1
0
Реклама
Материалы сюжета: Фигурное катание, чемпионат России 2022: все участники, расписание и результаты, состав сборной на Олимпийские игры