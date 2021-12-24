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Медведева поздравила Кондратюка с победой на чемпионате России

19:45
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Фигуристка Евгения Медведева поздравила Марка Кондратюка с победой на чемпионате России в соревнованиях у мужчин.

«Поздравляю!» — написала в сторис своего Instagram Медведева, опубликовав фото Кондратюка во время объявления оценок по итогам произвольной программы.

Сторис Евгении Медведевой. Фото Instagram
Сторис Евгении Медведевой. Фото Instagram

Кондратюк стал чемпионом России, набрав 284,37 балла по сумме двух программ. Он опередил Михаила Коляду, занявшего вторую строчку, на 0,67 балла.

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Иван Торопцев все материалы автора
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