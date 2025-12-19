Ветлугин — о короткой программе на чемпионате России: «После своего проката я точно буду первым»

Фигурист Матвей Ветлугин прокомментировал свое выступление в короткой программе на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

«Сегодня впервые на чемпионат России пришел мой лучший друг. Он сказал мне: «Обещай, что ты будешь первым». Я ответил: «После своего проката я точно буду первым, обещаю».

По итогам короткой программы Ветлугин набрал 92 балла. Фигурист отметил, что два дополнительных турнира после этапов Гран-при помогли получить необходимый соревновательный опыт.