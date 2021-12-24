Марк Кондратюк впервые в карьере стал чемпионом России в мужском одиночном катании.

В произвольной программе Кондратюк прыгнул четверной тулуп, сольный тройной аксель, каскад тройной аксель + двойной тулуп, тройной риттбергер, четверной сальхов + двойной тулуп, сольный четверной сальхов, тройной лутц + ойлер + тройной сальхов с ошибкой на выезде.

За прокат он получил 186,60 балла. По сумме выступлений набрал 284,37 балла.

Второе место занял Михаил Коляда (283,70). Замкнул тройку Андрей Мозалев (278,28). Отметим, что после короткой программы он шел на восьмом месте.

Фигурное катание

Санкт-Петербург

Чемпионат России

Мужчины

Мужчины. Произвольная программа

1. Михаил Коляда — 189.44

2. Андрей Мозалев — 187.30

3. Марк Кондратюк — 186.60

4. Петр Гуменник — 176.41

5. Евгений Семененко — 176.25

6. Александр Самарин — 170.50

7. Владислав Дикиджи — 167.93

8. Алексей Ерохов — 166.24

9. Дмитрий Алиев — 165.00

10. Глеб Лутфуллин — 164.66

11. Артем Ковалев — 161.93

12. Артур Даниелян — 160.61

13. Илья Яблоков — 158.31

14. Макар Игнатов — 154.93

15. Андрей Анисимов — 147.74

16. Роман Савосин — 142.76

17. Кирилл Сарновский — 141.61

18. Егор Рухин — 120.10

Итог

1. Марк Кондратюк — 284.37

2. Михаил Коляда — 283.70

3. Андрей Мозалев — 278.28

4. Евгений Семененко — 274.28

5. Петр Гуменник — 267.45

6. Александр Самарин — 264.73

7. Алексей Ерохов — 261.48

8. Глеб Лутфуллин — 251.53

9. Дмитрий Алиев — 251.40

10. Макар Игнатов — 250.77

11. Владислав Дикиджи — 250.17

12. Артем Ковалев — 249.07

13. Артур Даниелян — 248.35

14. Илья Яблоков — 243.71

15. Роман Савосин — 225.40

16. Кирилл Сарновский — 221.92

17. Андрей Анисимов — 213.08

18. Егор Рухин — 184.95