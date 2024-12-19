Короткая программа Марка Кондратюка на чемпионате России: видео

Появилось видео короткой программы Марка Кондратюка на чемпионате России по фигурному катанию в Омске.

Спортсмен не допустил ошибок в программе и получил от судей 105,04 балла за выступление. Он занимает промежуточное первое место в соревнованиях мужчин.

Видео проката Кондратюка доступно на сайте Первого канала.

После первого соревновательного дня лидирует Марк Кондратюк (105,04). Второе место занял Петр Гуменник (102,65 балла). Третьим стал Глеб Лутфуллин (97,85).