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Сегодня, 19:43

Короткая программа Макара Игнатова на чемпионате России: видео

Макар Игнатов представил короткую программу на чемпионате России-2025
Камила Абдурахманова
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Фигурист Макар Игнатов. Чемпионат России 2025. Мужчины. Короткая программа.
Макар Игнатов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Появилось видео короткой программы Макара Игнатова на чемпионате России по фигурному катанию в Омске.

Спортсмен выполнил программу без ошибок и получил от судей 96,22 балла за выступление. Он занимает промежуточное седьмое место в соревнованиях мужчин.

Видео проката Игнатова доступно на сайте Первого канала.

После первого соревновательного дня лидирует Марк Кондратюк (105,04). Второе место занял Петр Гуменник (102,65 балла). Третьим стал Глеб Лутфуллин (97,85).

Макар Игнатов
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