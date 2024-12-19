Короткая программа Макара Игнатова на чемпионате России: видео

Появилось видео короткой программы Макара Игнатова на чемпионате России по фигурному катанию в Омске.

Спортсмен выполнил программу без ошибок и получил от судей 96,22 балла за выступление. Он занимает промежуточное седьмое место в соревнованиях мужчин.

Видео проката Игнатова доступно на сайте Первого канала.

После первого соревновательного дня лидирует Марк Кондратюк (105,04). Второе место занял Петр Гуменник (102,65 балла). Третьим стал Глеб Лутфуллин (97,85).