Короткая программа Макара Игнатова на чемпионате России: видео
Макар Игнатов представил короткую программу на чемпионате России-2025
Появилось видео короткой программы Макара Игнатова на чемпионате России по фигурному катанию в Омске.
Спортсмен выполнил программу без ошибок и получил от судей 96,22 балла за выступление. Он занимает промежуточное седьмое место в соревнованиях мужчин.
Видео проката Игнатова доступно на сайте Первого канала.
После первого соревновательного дня лидирует Марк Кондратюк (105,04). Второе место занял Петр Гуменник (102,65 балла). Третьим стал Глеб Лутфуллин (97,85).
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