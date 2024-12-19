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Сегодня, 17:25

Лутфуллин остался доволен своей короткой программой на чемпионате России

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Фигурист Глеб Лутфуллин поделился впечатлениями от своего выступления с короткой программой на чемпионате России по фигурному катанию в Омске.

— Наконец-то, на пятом чемпионате, я откатал короткую программу чисто. Рад этому. Я заходил на тулуп и думал: «Если я сейчас не сделаю, то больше на чемпионат России не поеду». Это, конечно, все шутки. Про адаптацию к площадке лучше сказать после произвольной программы. На короткой меньше элементов, — отметил спортсмен.

За короткую программу 20-летний Лутфуллин получил оценку 97,85 балла.

Фигурное катание
Глеб Лутфуллин
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