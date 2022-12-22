Лидеры сборной России в фигурном катании упали четвертый раз в сезоне

Российские танцоры Елизавета Худайбердиева и Егор Базин допустили ошибку в ритм-танце на чемпионате России в Красноярске.

Этот случай — четвертый для пары в сезоне. На этот раз партнерша упала в начале программы.

В этом сезоне почти все прокаты пары заканчиваются ошибками. Дважды в Самаре упал Егор Базин, ранее дуэт получал балл снижения на этапе «Гран-при в Сочи». Один из элементов на недавних соревнованиях «Жигули» также был оценен судьями отрицательно. Тем не менее все соревнования пара выиграла.

За ритм-танец в Красноярске Худайбердиева и Базин набрали 83,70 балла со штрафом в балл за падение.