Леонтьева и Горелкин назвали самую сложную программу в своей карьере

Фигуристы Софья Леонтьева и Даниил Горелкин, выступающие в танцах на льду, какая программа была сложнейшей в их карьере.

«В прошлом году мы только выходили из юниоров и вообще не соображали, что происходит. Произвольная программа была насыщена акробатическими элементами, и в ней было не продохнуть: ты просто делал, как мог, где-то не хватало физики, где-то программу доезжали плохо. Танец этого сезона сложнее, но не по акробатической насыщенности, а по передаче самой темы — «50 оттенков серого», — цитирует Горелкина «Газета.Ru».

«Также по катанию, по связкам эта программа сложнее», — добавила Леонтьева.

Леонтьева и Горелкин заняли седьмое место на чемпионате России по фигурному катанию в Омске.