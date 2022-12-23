Синицына: «Здоровье позволяет работать над ультра-си»

Российская фигуристка Ксения Синицына прокомментировала свое выступление на чемпионате России в короткой программе.

— Очень довольна прокатом. Очень рада. Старалась катать программу на максимум. Много над ней работали. Старались исправить ошибки в предыдущих прокатах и работать на максимум. Много работали над дыхалкой, макеты катали. Так что очень довольна формой. Чего хочу достичь на чемпионата России? В приоритете чистые прокаты. Не задумывалась над остальным. А там судьи решат.

Долгосрочная цель? Катаюсь и ради удовольствия, ради себя, ради зрителей. Хочу показывать свое катание болельщиков. Затрудняюсь сказать, какая долгосрочная цель именно. Всегда хочется работать на усложнение, но надо работать много и на льду, и ОФП проделывать. Много работы. Над тройным акселем сейчас не работаю, больше над четверным тулупом. Конечно, здоровье позволяет работать над ультра-си.

Ушел ли груз прошлых травм? Ну да. Естественно, иногда что-то воспаляется, травмы бывают. Но на то мы и спортсмены, чтобы их преодолевать. Платье? Это прошлогоднее переделанное. Мы его переделали, потому что я выросла и мы решили его сделать открытым и женственным.

По итогам короткой программы Синицына набрала 74,89 балла и заняла шестое место.