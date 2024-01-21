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Сегодня, 17:13

Козловский: «Чьей команде помогает Траньков, та и проигрывает»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Дмитрий Козловский со своей командой на чемпионате России по прыжкам.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Фигурист Дмитрий Козловский рад, что его команда победила на чемпионате России по прыжкам.

Команда Козловского набрала 382,95 балла. В активе команды Галлямова 330,06 балла.

«Приятно, что наконец выиграла синяя команда турниры, долго выигрывали красные. Наши соперники нас напрягали до последнего и не дали нам надежды, что турнир пройдет легко. Это способствовало интересному турниру. Чьей команде помогает Траньков, та проигрывает. Это золотое правило», — сказал Козловский.

В решающем пятом раунде команду Козловского представляли Иван Попов (набрал 34,89 балла), Маргарита Базылюк (57,08) и Лев Лазарев (50,18). За команду Галлямова выступали Арсений Федотов (33,78), Елена Костылева (7,80) и Петр Гуменник (43,79).

Фигурное катание
Дмитрий Козловский
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