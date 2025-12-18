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18 декабря 2025, 23:20

Козловский посоветовал Мишиной и Галлямову поставить программу под «Смешариков»

Ана Горшкова
Корреспондент

Фигурист Дмитрий Козловский посоветовал Анастасии Мишиной и Александру Галлямову поставить программу под песню из мультфильма «Смешарики».

«Нервничал ли перед прокатом? Недавно смотрел «Смешариков», и у меня в голове играла песня, когда Кар-Карыч пел «Травиату». Откатали программу нормально. Как есть», — приводит слова Галлямова ТАСС.

После этой фразы Козловский сказал: «Подумайте, может, вам на вторую часть сезона взять кавер?»

Мишина добавила: «Потом будут обвинения, что мы испортили классику».

«Я люблю «Смешариков». Мне кажется, это точно не будет ее порча», — считает Бойкова.

18 декабря пары выступили с короткими программами на чемпионате России-2026 в Санкт-Петербурге. Мишина и Галлямов (79,03 балла) занимают первое место, Александра Бойкова и Козловский (77,42) находятся на второй строчке.

Анастасия Мишина и&nbsp;Александр Галлямов.Мишина и Галлямов вернулись править! А зрители негодуют из-за билетов
Источник: ТАСС
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Фигурное катание
Анастасия Мишина / Александр Галлямов
Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
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