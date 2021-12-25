Фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, рассказал об итогах чемпионата России в Санкт-Петербурге.

— Горжусь своей партнершей. Уверен, что она тоже гордится мной. У нас это чувство взаимное. Это наша личная победа над личными сложностями. Рады, что так сложилось. Чемпионат России — особенный турнир, на нем всегда крайне высокое давление и сумасшедшая конкуренция.

Сейчас здесь сидят сильнейшие спортсмены мира. Они достойны представлять свою страну на Олимпийских играх. Мы все это заслужили. Сегодня парное катание продемонстрировало настоящий спорт, — сказал Козловский.

Действующие чемпионы мира по фигурному катанию Анастасия Мишина и Александр Галлямов завоевали золотые медали в соревнованиях спортивных пар на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

За свою произвольную программу Мишина и Галлямов получили 160,00 балла и в сумме набрали 243,74 балла. Они превзошли мировые рекорды в произвольной программе и по общей сумме.

Второе место заняли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, также показавшие результат выше мирового рекорда в произвольной программе и по общей сумме.