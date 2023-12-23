Косторная — о судействе: «Уже смирилась, что не будут оценивать так, как я бы этого хотела»

Чемпионка Европы и победительница финала «Гран-при» в одиночном катании Алена Косторная после проката произвольной программы поделилась своими впечатлениями от выступления на чемпионате России в Челябинске.

Куница и Косторная ранее выступали в одиночном катании у Этери Тутберидзе, а с этого сезона вместе выступают как спортивная пара. Фигуристы находятся в браке.

«Сильно волновалась перед первым выходом на контрольные прокаты, потом когда в Омске неудачно выступили сильно расстроилась... И после этого немного отпустила ситуацию. Поняла, что в этом сезоне пока что мои прокаты оцениваться так, как я бы того хотела не будут. Как ты хочешь вообще в жизни очень редко бывает, в такие моменты все что ты можешь сделать так это работать», — сказала Косторная.

По сумме двух прокатов Косторная и Куница набрали 200,15 балла и занимают текущее третье место. Впереди еще выступления шести участников.